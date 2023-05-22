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00:37, 22 мая 2023Бывший СССР

В ДНР назвали истинную цель боев за Артемовск

Комбат «Востока» Ходаковский назвал истинной целью боев за Артемовск накопление резервов

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал истинную цель боев за Артемовск (украинское название — Бахмут). По его словам, сражения дали время российским военным накопить необходимые резервы и принять решения.

«Все эти долгие дни, пока наши ломали хребет противнику в Бахмуте, они давали нам драгоценное время. Как мы воспользовались этим временем — бой покажет», — подчеркнул Ходаковский.

Он добавил, что время является союзником России в свете того, что ей противостоит не Украина, которая пала бы без западной поддержки, а технологически сильный враг.

Комбат «Востока» напомнил, что необходимо удержать находящийся под российским контролем Артемовска, чтобы закрепить и сохранить результат.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Евгений Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» записали видео на фоне развалин в городе.

Позднее Минобороны России подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера» на Артемовском тактическом направлении завершено полное освобождение населенного пункта.

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Марина Совина
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