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15:53, 28 февраля 2024Наука и техника

В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

НПО ЦВБП: в зону СВО поставят модернизированную платформу-робот СЭМ-350
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роботизированную гусеничную платформу СЭМ-350 после модернизации поставят для применения в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в НПО ЦВБП сообщили ТАСС.

«На данный момент в зоне СВО применяется пять экземпляров платформы СЭМ-350. Мы модернизировали первую версию аппарата с учетом пожеланий российских военнослужащих. В начале марта новая модификация будет отправлена в зону спецоперации. Грузоподъемность СЭМ увеличится в два раза — до 400 килограммов транспортируемого груза», — сообщили в организации.

По словам собеседника агентства, модернизация повысила проходимость платформы. Усовершенствованная СЭМ-350 получила силовую установку с увеличенной в два раза мощностью. В ходе испытаний машина могла тянуть двух бойцов. Также специалисты добились дальности передачи видеосигнала до двух километров.

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СЭМ-350 можно использовать для эвакуации раненых и тел, а также для подвоза грузов. В организации отметили, что экземпляр машины передали российским бойцам на запорожском направлении СВО. Дальность применения платформы составляет 2-5 километров, а минимальное время автономной работы — два часа.

В сентябре источник ТАСС сообщил, что в зоне проведения спецоперации штурмовые отряды Вооруженных сил России начали применять наземную роботизированную платформу БР-2 с пулеметной установкой.

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      Даниил Иринин
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