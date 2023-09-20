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14:53, 20 сентября 2023Наука и техника

Российские штурмовики начали применять робота с пулеметом

Российские штурмовики начали применять в зоне СВО робота БР-2 с пулеметом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штурмовые отряды Вооруженных сил России начали применять наземную роботизированную платформу БР-2 с пулеметной установкой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом источник в оборонно-промышленном комплексе страны рассказал ТАСС.

По его словам, колесную платформу можно использовать для перевозки грузов, но чаще ее применяют с турелью.

«Применение комплекса обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, допустим, когда противник защищен амбразурами. Если нужно произвести перебежку от одного до другого здания, платформа может как наступать самостоятельно, так и использоваться в качестве прикрытия для российских бойцов», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что робот разработан одним из научно-производственных предприятий России совместно с благотворительным фондом «Народный фронт». Подвижная турель комплекса позволяет оснастить боевую платформу любым изделием: автоматом, пулеметом, гранатометом или противотанковым ракетным комплексом.

Ранее в сентябре исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что массовому применению боевых роботов в бою мешает их уязвимость перед системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При воздействии средств РЭБ робот останавливается и его сложно снова запустить.

В том же месяце источник сообщил ТАСС, что российские военные начали применять в зоне СВО робототехнический комплекс БРГ-1, который используют для эвакуации раненых и доставки грузов.

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    Даниил Иринин
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