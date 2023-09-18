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11:36, 18 сентября 2023Наука и техника

Разработчик рассказал о мешающих применять боевых роботов системах

Дудоров: уязвимость перед РЭБ мешает массовому применению боевых роботов

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Массовому применению боевых роботов в бою мешает их уязвимость перед системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил исполнительный директор предприятия-разработчика робота «Маркер», НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров в интервью РИА Новости.

«Сегодня в основном весь мир работает при классическом управлении роботами в "джойстиковом" режиме, то есть они контролируются оператором по постоянному каналу связи. Неудивительно, что при наличии такого постоянного канала роботов пока довольно просто подавить и вывести из строя», — сказал Дудоров.

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По его словам, при воздействии средств РЭБ робот останавливается и его сложно снова запустить. Представитель предприятия выразил мнение, что разработчикам необходимо отказываться от управления роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации.

Дудоров отметил, что для подготовки российских боевых роботов к работе в автономном режиме необходимо провести множество исследований в области искусственного интеллекта, технического зрения, навигации нового типа и средств связи.

Исполнительный директор также сообщил, что «Маркер» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет» испытали в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции. По его словам, аппарат необходимо сделать более устойчивым к средствам РЭБ. «Уже есть серьезные успехи в данном направлении, но их еще предстоит закрепить. Как говорится, "дьявол кроется в деталях" — в первую очередь речь идет об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для "Маркера" — противотанковая борьба и доставка грузов», — рассказал специалист.

В апреле Дудоров сообщил, что платформа «Маркер» сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе. На машину можно будет установить до 100 дронов.

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    Даниил Иринин
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