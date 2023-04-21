Раскрыты возможности российского робота «Маркер»

Дудоров заявил, что российский робот «Маркер» сможет запускать до 100 малоразмерных дронов

Российский перспективный робот «Маркер» сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников. Возможности робота раскрыл в беседе с РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров.

Собеседник агентства выразил выразил надежду, что испытания дрона БАС-80, разработанном специально под запуск с «Маркера», завершатся в ближайшие три-четыре месяца (в июле-августе 2023 года). После этого их результаты продемонстрируют потенциальным заказчикам, что позволит начать их серийное производство.

Ранее в апреле Евгений Дудоров заявил, что робот «Маркер» получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80». В сентябре 2022 года в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника» сообщили, что российский боевой робот «Маркер» сможет нести оборудование для лазерной системы, способной поражать дроны.