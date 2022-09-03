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Российский смертоносный «Маркер» получит лазерное оружие

НПО «Андроидная техника»: робот «Маркер» получит лазерное оружие

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Российский перспективный боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, получил лазерное оружие, позволяющее поражать беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом со ссылкой на пресс-службу Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» сообщает ТАСС.

«На платформе возможна установка оборудования для лазерной системы, способной поражать БЛА на больших расстояниях», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время НПО отрабатывает разнообразные технологии применения «Маркера» против беспилотников, предполагающие, в частности, лазерное поражение. Также платформа допускает установку оборудования для детектирования и определения координат БЛА с последующим перехватом.

В феврале исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что «Маркер» выступал в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противостоял БЛА.

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В ноябре 2021 года он заявил, что «Маркер» в ходе испытаний продемонстрировал возможности форсирования реки.

В октябре НПО заметило, что главным преимуществом «Маркера» является высокая скорость вращения модуля полезной нагрузки (до 400 градусов в секунду) и точность позиционирования.

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Иван Потапов
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