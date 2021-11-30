Российский смертоносный «Маркер» форсировал реку

Российский перспективный боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, в ходе испытаний продемонстрировал возможности форсирования реки, сообщил РИА Новости исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«В рамках проходящих в Челябинской области приемо-сдаточных испытаний платформы "Маркер" робот подтвердил заявленные характеристики по преодолению препятствий, в том числе преодолел брод глубиной более 0,8 метра», — рассказал кандидат технических наук.

В октябре НПО заметило, что главным преимуществом «Маркера» является высокая скорость вращения модуля полезной нагрузки (до 400 градусов в секунду) и точность позиционирования.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.