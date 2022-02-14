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Смертоносный «Маркер» испытали в качестве средства ПВО

Робот «Маркер» прошел испытания в качестве средства противодействия беспилотникам

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Эффективность робототехнического комплекса «Маркер», который ранее назвали смертоносным, проверили на испытаниях. Машина выступала в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противостояла беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, передает РИА Новости.

«Мы провели целый ряд испытаний, связанных с противодействием БПЛА, когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО "ближней руки" для поражения беспилотников на небольших расстояниях», — сообщил Дудоров.

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«Маркер» получил радиолокационную станцию (РЛС), которая позволяет распознавать цели с малой площадью рассеивания. РЛС передает данные о цели на модуль вооружения. После этого робот следит за целью с помощью прицельных приспособлений и поражает дрон из пулемета.

«Мы проводили испытания на стендовых стрельбах — там, где стендисты стреляют по тарелочкам. Она имеет диаметр около 100 миллиметров и летит на скорости порядка 90 километров в час. "Маркер" уверенно работает по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80 процентов из карабина», — добавил Дудоров.

Также к преимуществам робота отнесли скорость вращения боевого модуля. Установка может совершать поворот со скоростью до 350 градусов в секунду.

В январе Евгений Дудоров рассказал о финальной защите проекта роботизированной платформы «Маркер». В рамках работ производитель отработал технологию автономного взаимодействия роботов.

В ноябре «Маркер» форсировал водную преграду в ходе испытаний. Робот успешно преодолел брод.

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Даниил Иринин
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