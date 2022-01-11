В России защитили проект смертоносного «Маркера»

Работы по проекту роботизированной платформы «Маркер», которую ранее назвали смертоносной, завершены. В рамках работ над роботом разработчики отработали автономное взаимодействие нескольких машин. В России состоялась защита проекта платформы «Маркер». Об этом исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил в интервью РИА Новости.

Разработка НПО «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований (ФПИ) может нести различное вооружение. Производитель выпустил две машины на гусеничном шасси и три робота на колесном шасси.

«Работы по "Маркеру" мы завершили, в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках него мы отработали целый ряд технологий, но самое главное — технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств», — отметил Дудоров.

В декабре 2021 года в пресс-службе ФПИ сообщили о работе над автономным движением группы машин. Новые технологии позволят роботам самостоятельно двигаться по маршруту, обходить препятствия и взаимодействовать с другими машинами в группе.

В ноябре «Маркер» в рамках приемо-сдаточных испытаний преодолел брод глубиной более 0,8 метра. Евгений Дудоров отметил, что машина подтвердила заявленные характеристики.

В октябре стало известно о завершении испытаний робота «Маркер» на космодроме Восточный. Роботизированная платформа с оптико-электронным модулем патрулировала периметр космодрома в автономном режиме.