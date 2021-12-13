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Смертоносный «Маркер» научат действовать в группе

В ФПИ научат роботехническую платформу «Маркер» взаимодействовать с другими машинами

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Разработчики роботехнической платформы «Маркер», которую называют смертоносной, работают над согласованным во времени и пространстве автономным движением группы машин. Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) научат роботехнические комплексы следовать по маршруту, обходить препятствия и взаимодействовать с другими машинами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Решение поставленных в проекте задач позволит создать технологии, необходимые для разработки робототехнических платформ, способных самостоятельно планировать и осуществлять действия в неопределенной обстановке и функционировать в составе группы при решении задач, требующих группового управления и взаимодействия», — сообщили в ФПИ.

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В фонде отметили, что сейчас специалисты отрабатывают взаимодействие групп платформ на колесном и гусеничном шасси при движении по маршруту. Роботы «Маркер» должны маневрировать и менять формат строя для обхода препятствий, не отклоняясь от задания.

Ранее исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что «Маркер» преодолел водную преграду. В ходе приемо-сдаточных испытаний машина преодолела брод глубиной более 0,8 метра.

Роботехническую платформу «Маркер» разрабатывают специалисты ФПИ и НПО «Андроидная техника». Машина получила модуль полезной нагрузки, который может нести гранатомет и стрелковое оружие. Вооружение «Маркера» позволяет поражать наземные и воздушные цели.

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Даниил Иринин
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