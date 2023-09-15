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14:46, 15 сентября 2023Наука и техника

В зоне СВО начали применять робот БРГ-1

ТАСС: в зоне СВО начали применять робототехнический комплекс БРГ-1

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять робототехнический комплекс БРГ-1. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По словам собеседника, в настоящее время в зоне СВО находится один комплекс БРГ-1, поставленный два месяца назад и используемый для эвакуации раненых и доставки грузов.

Источник уточнил, что робот может развивать скорость до 15 километров в час по пересеченной местности. Дальность работы с использованием ретранслятора — до пяти километров. Предельная переносимая нагрузка — 250 килограммов.

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«Особенность платформы в том, что примерно 90 процентов составляющих платформы российского производства. Разработчик, научно-производственное объединение, самостоятельно делает платы и применяет их для своих изделий», — сказал собеседник.

В сентябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что холдинг «Росэлектроника» разработал универсальную инфракрасную телевизионную камеру, которая обеспечивает дальность обнаружения до 20 километров в любых погодных условиях.

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    Иван Потапов
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