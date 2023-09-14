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19:35, 14 сентября 2023Наука и техника

«Ростех» разработал «всевидящую» инфракрасную камеру

«Ростех» разработал ИК-камеру для БПЛА с дальностью обнаружения до 20 километров

Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал универсальную инфракрасную телевизионную камеру, которая обеспечивает дальность обнаружения до 20 километров в любых погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Холдинг выпустил первые опытные образцы изделия, входящего в линейку разработанных Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Электрон» (входит в «Росэлектронику») телевизионных камер для работы в условиях недостаточной видимости. Модификации камеры можно использовать в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), станциях наблюдения, а также в составе обзорно-следящих систем различных летательных аппаратов.

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«Камера работает в ближнем инфракрасном диапазоне 0,95--1,65 микрометра и может синхронизироваться с лазерной подсветкой. Отраженные от обнаруженных объектов фотоны считывает специальный телевизионный датчик в герметичном корпусе, внутри которого в вакууме находится чувствительный к излучению фотокатод и электронно-чувствительная матрица. Такое ноу-хау специалистов ЦНИИ "Электрон" позволяет сократить количество шумовых помех и увеличить разрешающую способность камеры», — говорится в сообщении.

Основным сигналом, который фиксирует прибор, является лазерная подсветка, полученная в установленное время, поэтому передний и задний планы кадра подавляются. С лазерной подсветкой камера может обнаруживать объекты на расстоянии до 20 километров и формировать изображение с высоким разрешением в полной темноте, в условиях тумана, дождя или пылевых бурь.

Генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников отметил, что новая камера обеспечивает лучшее качество изображения, чем изделия, работающие в видимом спектральном диапазоне.

В августе замдиректора по гражданской продукции Ковровского электромеханического завода Игорь Тупицын сообщил, что улучшенная версия российского робота-сапера МГР-4 «Шмель» получила облегченный планшет управления.

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    Даниил Иринин
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