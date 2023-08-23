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17:56, 23 августа 2023Наука и техника

Российский робот-сапер «Шмель» получил планшет управления

Российский робот-сапер «Шмель» получил планшет управления вместо ранца

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Улучшенная версия российского робота-сапера МГР-4 «Шмель» получила облегченный планшет управления вместо тяжелого ранца. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора по гражданской продукции Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) Игорь Тупицын.

«Раньше в комплекте управления для нашего робота-сапера на базе мини-погрузчика ANT-1000 был предусмотрен тяжелый ранец с оборудованием, теперь мы его заменили на облегченный вариант планшета. При этом дистанция от системы управления до самого робота-сапера достаточная для безопасности оператора при разминировании», — сказал руководитель.

Тупицы отметил, что улучшенную версию робота-сапера отличает доработанная система разминирования. «Непосредственно в системе разминирования — навесном оборудовании — мы убрали лишние цилиндры, значительно усилили защиту поверх минного трала, заменили форму ударных молотков», — сказал он.

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Ранее первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил РИА Новости, что Научно-производственная организация «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») направит в новые регионы России роботов-саперов МГР-4 «Шмель».

МГР-4 «Шмель» разработали на базе мини-погрузчика ANT-1000. Дистанционно-управляемая машина гуманитарного разминирования предназначена для очистки территорий от противопехотных мин. Дальность действия сигнала радиоуправления изделия составляет 1000 метров.

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    Иван Потапов
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