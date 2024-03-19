В России создадут робот-перевертыш «Ежик-М» для минирования

В России работают над созданием робота-перевертыша «Ежик-М» для минирования

Российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Об этом рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков в беседе с ТАСС.

Уточняется, что это вторая модификация платформы «Ежик-М». Создатели поставили задачу сконструировать аппарат, для которого не будут критичны перевороты.

«Чтобы машина могла продолжать движение, пока с ней есть связь, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, чтобы она могла продолжать движение, пока с ней есть связь», — отметил Братеньков.

Машина будет оснащена полезной нагрузкой весом до 20 килограммов. «Ежик-М» разрабатывают под две противотанковые мины ТМ-62 — каждая из них весит 10 килограммов.

В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение». Установка, которую создают на основе инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган» или тяжелых огнеметных систем.