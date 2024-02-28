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18:06, 28 февраля 2024Наука и техника

Появилось первое изображение российской РСЗО «Возрождение»

Новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение» заметили на ролике Минобороны

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Неизвестную установку, которая может быть новейшей бикалиберной реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Возрождение», заметили на ролике Минобороны России. Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На записи, демонстрирующей проверку выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области министром обороны России Сергеем Шойгу, видна машина на колесном шасси с направляющими для ракет двух калибров. Судя по конструкции артиллерийской части, предусмотрена пакетная перезарядка РСЗО. Это может быть первым изображением системы «Возрождение».

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В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение». Установка, которую создают на основе инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», сможет использовать ракеты с минами и боеприпасы от РСЗО «Ураган» или тяжелых огнеметных систем.

В октябре стало известно, что российские войска получили новую партию ИСДМ «Земледелие», которые способны покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

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      Даниил Иринин
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