Российские войска получили новую партию «Земледелия»

«Ростех» досрочно поставил российским войскам новую партию систем «Земледелие»

Российские войска получили новую партию инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом со ссылкой на государственную корпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Отмечается, что поставка ИСДМ осуществлена досрочно. «Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время», — отметили в госкорпорации.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев добавил, что события в зоне специальной военной операции (СВО) показали, что грамотная постановка минных заграждений может стать непреодолимым препятствием для противника.

В июне военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские минные заградители и инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяют оперативно устанавливать минные поля для отражения атак Вооруженных сил Украины.