Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:53, 13 октября 2023Наука и техника

Российские войска получили новую партию «Земледелия»

«Ростех» досрочно поставил российским войскам новую партию систем «Земледелие»

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские войска получили новую партию инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Об этом со ссылкой на государственную корпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Отмечается, что поставка ИСДМ осуществлена досрочно. «Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время», — отметили в госкорпорации.

Материалы по теме:
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев добавил, что события в зоне специальной военной операции (СВО) показали, что грамотная постановка минных заграждений может стать непреодолимым препятствием для противника.

В июне военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские минные заградители и инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяют оперативно устанавливать минные поля для отражения атак Вооруженных сил Украины.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали готовиться к одновременной ядерной войне с Россией и Китаем. Почему Конгресс прогнозирует такой сценарий?

    Стали известны подробности побега украинского футболиста «Шахтера» в Россию

    Жители российского города показали детей в противогазах и пожаловались на завод

    Заморившие дочь голодом россияне-веганы получили сотни тысяч рублей субсидий

    Стало известно о базе подготовки ХАМАС в шаговой близости от границы с Израилем

    Отдыхавшие в Израиле россияне вернулись на родину

    Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из спортзала

    Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за волшебной палочки Гарри Поттера

    Дима Билан вышел на связь после госпитализации

    Роман Костомаров поделился подробностями предстоящей пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости