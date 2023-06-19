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20:04, 19 июня 2023Наука и техника

Названо преимущество российской системы «Земледелие»

Эксперт Дандыкин назвал преимуществом системы минирования «Земледелие» ее оперативность

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские минные заградители и инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» позволяют оперативно устанавливать минные поля для отражения атак Вооруженных сил Украины. Преимущества инженерных машин назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

По его словам, универсальные минные заградители УМЗ-К и УМЗ-Т, а также ИСДМ «Земледелие» хорошо показали себя в боях.

«Их преимущество в оперативности: когда разведка сообщает, что на таком-то направлении движутся силы противника, они перекрывают этот участок минными заграждениями. При традиционном способе постановки мин можно было бы не успеть», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что системы дистанционного минирования также используют для оперативного создания минных полей в тылу наступающих войск. Наткнувшись на прочную оборону, атакующие отступают и упираются в эти поля, где их поражает авиация и артиллерия.

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В мае журналисты издания Bild писали, что российские войска имеют несколько вооружений, способных уничтожить немецкие танки Leopard 2. К ним относятся противотанковые ракетные комплексы, противотанковые мины ТМ-62 и другие танки.

В ноябре 2022 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в России началось серийное производство новейших кассетных боеприпасов для минирования минами дистанционной установки.

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    Даниил Иринин
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