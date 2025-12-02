В России модернизировали роботизированные «Депеши»

«Высокоточка»: Проходимость роботизированных платформ «Депеша» улучшили

Ходовые качества наземных роботизированных платформ «Депеша» улучшили в рамках модернизации. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в своем Telegram-канале.

«В результате проведенных работ улучшена проходимость роботизированных платформ "Депеша"», — говорится в сообщении.

Холдинг опубликовал ролик, демонстрирующий испытания машин. Гусеничные и колесные платформы преодолевали броды и двигались по пересеченной местности.

Производитель напомнил, что «Депеши» можно оснащать различными модулями, которые позволяют выполнять разнообразные задачи. В частности, роботы могут доставлять припасы и эвакуировать раненых. Для управления платформами можно использовать радиоканал и оптоволоконное соединение.

В октябре стало известно, что «Высокоточные комплексы» поставили Вооруженным силам России новую партию платформ «Депеша». Гусеничная машина развивает скорость до 15 километров в час.