12:59, 7 мая 2026

Москвичам рассказали о погодной аномалии предстоящим летом

В Московском регионе летом отклонение температуры составит 1 градус
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Московском регионе в летние месяцы положительное отклонение температуры воздуха будет на уровне от 0 до 1 градуса Цельсия. Это следует из данных синоптиков Гидрометцентра России.

Весь июнь, июль и август на территории Москвы и области положительная аномалия температуры воздуха не поднимется выше 1 градуса, следует из долгосрочного прогноза. При этом ожидается, что в июне температура повысится больше чем на 1 градус от нормы в районах Пскова и Волгограда.

В четверг, 7 мая, температура на юге Московской области может достигнуть плюс 30 градусов Цельсия. В дневные часы в регионе воздух прогреется до плюс 25-28 градусов, что выше нормы на 10 градусов Цельсия.

Ранее синоптики предупредили о снегопадах в конце мая и начале июня жителей Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского (Красноярский край) и Чукотского автономных округов, а также Якутии.

