Синоптик предупредил о возможной 30-градусной жаре в Подмосковье

Синоптик Тишковец: 7 мая на юге Подмосковья температура может достигнуть плюс 30

В четверг, 7 мая, температура на юге Московской области может достигнуть плюс 30 градусов Цельсия. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в течение дня регион будет находиться под влиянием теплого сектора атлантического циклона. По его словам, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, а вечером — ливень интенсивностью до семи литров воды на метр квадратный. Помимо этого, в столице и области пройдут грозы, а местами может выпасть град диаметром до двух-четырех миллиметров. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду, во время грозы он станет порывистым.

В дневные часы, продолжил Тишковец, воздух прогреется до плюс 25-28 градусов, что является аномально высоким показателем, превышающим климатическую норму на 10 градусов. Он добавил, что сегодняшняя температура приблизится к историческому рекорду, который держится с 1967 года — тогда она достигла 29,2 градуса жары. «На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики максимальных термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30!» — заключил синоптик.

Накануне в столице открылся сезон гроз. Если в середине апреля грозы гремели лишь местами, то последнюю зафиксировали метеостанции всех аэропортов. Кроме того, ее застали в Дмитрове, Клину, Можайске и Павловском Посаде.