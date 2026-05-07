Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:48, 7 мая 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Синоптик Макарова: В Москве на майских праздниках будет около 17 градусов тепла
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Москве и Подмосковье на майских праздниках ожидается около плюс 17 градусов и осадки. О погоде в выходные жителям столичного региона рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, в субботу, 9 мая, прогнозируется облачная погода с небольшим, местами умеренным дождем. В столице в ночные часы столбики термометров покажут шесть-восемь градусов тепла, по области 5-10 градусов, а в дневные — плюс 13-15 и плюс 11-16 соответственно.

Аналогичная погода, продолжила Макарова, будет и в воскресенье, 10 мая: в регионе пройдут кратковременные дожди, а температура ночью составит плюс четыре-девять градусов, а днем плюс 10-15. В понедельник, 11 мая, будет облачным и также с небольшими осадками. В ночные часы ожидается плюс 5-10 градусов, а в дневные воздух прогреется до плюс 12-17.

Специалист уточнила, что осадков за эти дни выпадет немного. Так, 9 мая это может быть один-шесть миллиметров ночью и один-пять днем. Дожди прогнозируются в течение всех праздничных дней, однако умеренные и с перерывами. Макарова добавила, что 10 и 11 мая осадки будут кратковременными и пройдут лишь местами.

Накануне в Москве начался сезон гроз. Если в середине апреля грозы гремели лишь местами, то последнюю зафиксировали метеостанции всех столичных аэропортов. Помимо этого, ее застали в Дмитрове, Клину, Можайске и Павловском Посаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    В Минцифры высказались о планах по ограничению интернета в Москве

    Популярный российский рэпер купил элитную квартиру в Петербурге

    Грузовой корабль Tianzhou-9 вернулся на Землю

    Рэперша Карди Би вышла в свет в прозрачном платье

    Россиянка описала жизнь в Израиле словами «оказалась дороже, чем ожидалось»

    Власти Литвы пригрозили гражданам последствиями за празднование Дня Победы

    Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель

    Стало известно об особом отношении главкома ВСУ к участникам вторжения в Курскую область

    Пойманный полицейскими россиянин заговорил на придуманном языке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok