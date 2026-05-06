В Москве начался сезон гроз

Синоптик Леус: Московский регион открыл сезон гроз

В Московском регионе наступила пора гроз. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сезон гроз открылся в Москве и Подмосковье во вторник, 5 мая. При этом если в середине апреля грозы гремели лишь местами, нося очаговый характер, то последнюю грозу зафиксировали метеостанции всех аэропортов московского аэроузла. Кроме того, грозу застали в Дмитрове, Клине, Можайске и Павловском Посаде.

Сегодня вплоть до девяти часов вечера в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

С 8 мая волна жара в столице сменится периодом холодов. Похолодание начнется 8 мая и продлится до конца следующей недели. Температура в мегаполисе упадет сразу на 10 градусов.