Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 6 мая 2026Экономика

В Москве начался сезон гроз

Синоптик Леус: Московский регион открыл сезон гроз
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Московском регионе наступила пора гроз. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сезон гроз открылся в Москве и Подмосковье во вторник, 5 мая. При этом если в середине апреля грозы гремели лишь местами, нося очаговый характер, то последнюю грозу зафиксировали метеостанции всех аэропортов московского аэроузла. Кроме того, грозу застали в Дмитрове, Клине, Можайске и Павловском Посаде.

Сегодня вплоть до девяти часов вечера в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

С 8 мая волна жара в столице сменится периодом холодов. Похолодание начнется 8 мая и продлится до конца следующей недели. Температура в мегаполисе упадет сразу на 10 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Турист попал под катер во время подводной охоты и не выжил

    В России ответили на обвинения Киева о срыве перемирия

    Названа возможная причина приостановки операции США в Ормузе

    Принц Гарри растратил большую часть наследства матери и королевы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok