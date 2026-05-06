Москвичей предупредили об опасности

В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем и порывистым ветром, которые обрушатся на ряд районов. Об этом со ссылкой на специалистов Гидрометцентра сообщает агентство ТАСС.

По информации синоптиков, порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Они уточнили, что предупреждение будет действовать до 21:00 мск, напомнив, что аналогичный уровень по тем же причинам вводился в минувший вторник с 09:00 до 21:00. 5 мая в нескольких районах города и области прошел дождь и прогремела первая в этом году гроза.

Ожидается, что 6 мая столбики термометров в Москве покажут плюс 25-27, а в Подмосковье — 22-27 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам по-летнему жаркую погоду и грозовые дожди до 7 мая включительно.