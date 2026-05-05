Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 5 мая 2026Экономика

Москвичам пообещали до плюс 28 градусов и грозы

Синоптик Шувалов: В Москве ожидается жара до плюс 28 и грозы
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Москву придет по-настоящему летняя жара. Вместе с ней в столицу нагрянут и грозы, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Внезапная волна жары охватит Московский регион до 7 мая включительно. В эти дни, по прогнозам синоптика, столбики термометров в столице поднимутся до плюс 26-28 градусов. На фоне такого шквала тепла начнутся грозовые дожди. Они будут кратковременными, пройдут преимущественно после обеда, но по своей силе могут оказаться достаточно интенсивными, отметил Шувалов.

Совсем скоро волна жары сменится очередным периодом похолодания. Воздушный фронт сменится 8 мая. Тогда температура опустится до 8-13 градусов тепла, а дожди станут затяжными. Осадки продолжатся и 9 мая, дожди будут небольшими, местами умеренными. В День Победы воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

Как успокоил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, предстоящие грозы не затронут все районы столицы. Обрушится ли на Москву трехдневная гроза, однозначно ответить метеоролог не смог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Зеленский дал поручение по военному сотрудничеству с Евросоюзом

    Армия США выпустила Tomahawk из «раздражающего Китай» Typhon

    Казахстан откажется от закупок электроэнергии в России

    Тренд на «ничегонеделание» среди россиян объяснили

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok