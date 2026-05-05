08:59, 5 мая 2026Экономика

Вероятность затяжной грозы в Москве оценили

Синоптик Голубев: Грозы могут пройти не по всей территории Москвы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ближайшие дни в Москве могут пройти грозы, но осадки затронут не все районы столицы. Об этом предупредил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

Согласно прогнозам, грозы обрушатся на Москву 5, 6 и 7 мая. По словам синоптика, речь идет о внутримассовых грозах, во время которых в одной воздушной массе из-за высокой температуры возникает летний процесс образования кучево-дождевых облаков.

«Они (грозы) будут далеко не повсеместно, а может, где-то их вообще не будет», — уточнил Голубев. Он добавил, что вероятность трехдневной грозы есть, но погода в мае изменчива и непредсказуема.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 5 мая, оказалась самой теплой за последние 55 лет в Москве. Температура воздуха не опускалась ниже отметки в плюс 14 градусов.

