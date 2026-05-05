08:21, 5 мая 2026Экономика

Москвичи пережили самую теплую ночь за 55 лет

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ночь на вторник, 5 мая, оказалась самой теплой за последние 55 лет в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос »Михаил Леус, его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, столбики термометров не опустились ниже отметки в плюс 14 градусов. До этого столь теплую ночь жители столицы переживали лишь однажды — 5 мая 1979 года.

Леус добавил, что нынешняя ночь стала второй по теплоте за последние 55 лет.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала аномальную погоду в Москве 5 мая. По словам синоптика, воздух в этот день прогреется до плюс 25 градусов Цельсия — это на 5-6 градусов выше климатической нормы. При этом в столице вероятны дожди и грозы. Большую часть дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы усилятся до 12-15 метров в секунду.

