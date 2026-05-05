Москвичей предупредили о скором похолодании

11:15, 5 мая 2026

Синоптик Голубев: К концу недели в Москве похолодает сразу на 10 градусов
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

К концу недели в Москве похолодает сразу на 10 градусов. О скором изменении погоды предупредил жителей столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет РИА Новости.

«Несмотря на три дня тепла, с 8 мая и до конца недели ожидается похолодание, дожди и облачность в Москве», — рассказал синоптик.

По прогнозам Голубева, столбики термометров упадут с плюс 25 до плюс 15 градусов Цельсия днем. Такие погодные качели метеоролог объяснил холодным атмосферным фронтом, который придет в регион в четверг, 7 мая. Из-за этого ветер и другие погодные явления покажутся неприятными для москвичей.

Ранее Голубев заявил, что 5, 6 и 7 мая на Москву обрушатся грозы. Однако осадки затронут не все районы столицы. Синоптик добавил, что вероятность трехдневной грозы есть, но погода в мае изменчива и непредсказуема.

