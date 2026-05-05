Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 5 мая 2026Экономика

Назван срок окончания похолодания в Москве

Синоптик Голубев: Холодная погода задержится в Москве на неделю
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Похолодание в Москве может задержаться до конца следующей недели. Об этом предупредил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, температура воздуха в столице начнет снижаться с 8 мая. Столбики термометров опустятся до плюс 15-17 градусов. «По предварительным данным, которые будут уточняться, не исключено, что холода в Москве задержатся и на следующей неделе», — рассказал Голубев.

Ранее специалист оценил вероятность затяжной грозы в Москве в ближайшие дни. Голубев отметил, что осадки могут затронуть не все районы столицы и продлиться меньше прогнозируемых трех дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok