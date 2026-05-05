Назван срок окончания похолодания в Москве

Синоптик Голубев: Холодная погода задержится в Москве на неделю

Похолодание в Москве может задержаться до конца следующей недели. Об этом предупредил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, температура воздуха в столице начнет снижаться с 8 мая. Столбики термометров опустятся до плюс 15-17 градусов. «По предварительным данным, которые будут уточняться, не исключено, что холода в Москве задержатся и на следующей неделе», — рассказал Голубев.

Ранее специалист оценил вероятность затяжной грозы в Москве в ближайшие дни. Голубев отметил, что осадки могут затронуть не все районы столицы и продлиться меньше прогнозируемых трех дней.