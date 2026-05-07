12:47, 7 мая 2026

Часть россиян предупредили о снегопадах в июне

Синоптик Шувалов: В начале лета снегопады обрушатся на Красноярский край и ЯНАО
В мае и в начале лета снегопады обрушатся на ряд регионов РФ. Об этом часть россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

Синоптик ответил на вопрос о том, где в стране еще может выпасть снег в мае и начале июня. По его словам, это может произойти в регионах, находящихся на побережье Северного Ледовитого океана — в частности, Мурманской и Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Таймырском (Красноярский край) и Чукотском автономных округах, а также Якутии. «Южные районы, скорее всего, избегут этого всего», — уточнил Шувалов.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в начале мая снег покрывает половину территории РФ. При этом больше всего сугробов наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области.

