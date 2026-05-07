10:47, 7 мая 2026

Госсекретарь США перешел на гангста-рэп

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Ирану следует сдерживать себя, пока он не нарвался на неприятности. Таким образом о ситуации на Ближнем Востоке высказался госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Politico.

Глава Госдепа признал, что Иран продемонстрировал высокую устойчивость к экономическим трудностям, но заявил, что блокада иранских судов и портов со стороны США является попыткой заставить иранский режим достичь критической точки.

Как отмечает издание, он также использовал тон, напоминающий стиль президента США Дональда Трампа, и призвал Иран задуматься о «разрушительных последствиях» для его экономики, процитировав гангста-рэпера Ice Cube.

«Им следует сдерживать себя, пока они не нарвались на неприятности (цитата из песни "Check Yo Self" рэпера Ice Cube, в оригинале звучит как "Chickity check yo self before you wreck yo self" — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Ранее стало известно, что Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» в Ормузском проливе из-за гневной реакции Саудовской Аравии. Уточняется, что королевство предупредило США, что не разрешит им использовать авиабазу Принц Султан и воздушное пространство страны для поддержки этой операции.

