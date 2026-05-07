09:46, 7 мая 2026

Трамп приостановил миссию в Ормузском проливе из-за гнева союзника

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» в Ормузском проливе из-за гневной реакции Саудовской Аравии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«[Решение Трампа] вызвало недовольство руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство сообщило США, что не разрешит американским военным использовать авиабазу Принц Султан, расположенную к юго-востоку от Эр-Рияда, и воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки этой операции», — говорится в публикации.

Сообщается, что последовавший телефонный разговор между Трампом и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом не помог разрешить возникший спор, что вынудило Вашингтон приостановить «Проект Свобода» для восстановления доступа американских военных к воздушному пространству королевства.

6 мая Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, США прекратят операцию до завершения переговоров с Ираном.

