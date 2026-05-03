Госсекретарь США нашел еще одну работу на свадьбе

Государственный секретарь США Марко Рубио стал диджеем на свадьбе. Об этом написал заместитель главы администрации Белого дома Ден Скавино на своей странице в соцсети X.

«Наш великий государственный секретарь Марко Рубио еще и диджей на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе», — написал чиновник.

Издание New York Post отмечает, что Рубио берется за еще одну работу. Журналисты напомнили, что нынешнего госсекретаря США часто называют «министром всего» по причине его способности совмещать несколько должностей одновременно.

Ранее издание The Financial Times обратило внимание, что Марко Рубио уклонился от участия в двух важных раундах переговоров, посвященных иранской ядерной проблеме. По словам журналистов, это произошло, несмотря на его высокий статус и прямые служебные обязанности.