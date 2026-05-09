16:37, 9 мая 2026Бывший СССР

«Матушка-земля» заиграла под Киевом

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Татьяна Куртукова. Фото: Мария Лукина / АГН «Москва»

Управление Национальной полиции Украины по Киевской области начало проверку по факту исполнения группой молодых людей песни «Матушка-земля» российской исполнительницы Татьяны Куртуковой. Об этом сообщает ТСН.

Видео, на котором слышно исполнение российской музыки компанией молодых людей, появилось в местных сообществах Киевской области в ночь на 9 мая. На кадрах не зафиксированы лица исполнителей, однако слышны несколько голосов. Пользователи соцсетей выразили возмущение прослушиванием российской музыки на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с Россией.

«И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. "Матушка-земля" раздается посреди ночи в Обухове», — подчеркивается в одной из публикаций.

В Нацполиции Украины заявили о начале проверки и проведении мер по выявлению лиц, исполнявших песню. Случай был охарактеризован правоохранителями как уголовное правонарушение.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк захотел заблокировать российскую музыку на международных платформах.

