23:40, 10 января 2026Бывший СССР

Украинские власти захотели заблокировать российскую музыку

Украина захотела заблокировать российскую музыку на международных платформах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Украинские власти захотели заблокировать российскую музыку на международных стриминговых платформах. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы хотим, чтобы в чартах на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — сказал Власюк.

Ранее депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке.

