Украина захотела заблокировать российскую музыку на международных платформах

Украинские власти захотели заблокировать российскую музыку на международных стриминговых платформах. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы хотим, чтобы в чартах на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — сказал Власюк.

Ранее депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке.

