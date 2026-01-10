Украинские власти захотели заблокировать российскую музыку на международных стриминговых платформах. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мы хотим, чтобы в чартах на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — сказал Власюк.
Ранее депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке.