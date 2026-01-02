Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 2 января 2026Бывший СССР

Одесский депутат обматерил строителей из-за российской музыки

Одесский депутат Бабенко выгнал строителей, которые слушали российскую музыку
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Florian Gaertner / Photothek / Globallookpress.com

Депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Бабенко обматерил строителей за то, что они слушали российскую музыку и общались на русском языке. Инцидент попал на видео.

Ранее в Киргизии чиновник отчитал бизнесмена за русский язык. Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании, которая работает в стране уже 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможном срыве мирных переговоров

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Россиян предупредили об опасности рождественских открыток в мессенджерах

    Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше

    Немцы захотели отправить украинцев воевать

    Продавцы автомобилей нашли лазейку в утильсборе

    Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

    В США обратили внимание на деталь в новогоднем обращении Зеленского

    Одесский депутат обматерил строителей из-за российской музыки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok