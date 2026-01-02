Одесский депутат обматерил строителей из-за российской музыки

Одесский депутат Бабенко выгнал строителей, которые слушали российскую музыку

Депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Бабенко обматерил строителей за то, что они слушали российскую музыку и общались на русском языке. Инцидент попал на видео.

Ранее в Киргизии чиновник отчитал бизнесмена за русский язык. Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании, которая работает в стране уже 20 лет.