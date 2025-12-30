В Киргизии чиновник отчитал бизнесмена за русский язык

Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал бизнесмена за русский язык

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке и потребовал, чтобы тот выучил киргизский. Об этом сообщает Telegram-канал NewTimes.kz.

«Вам по-киргизски говорить? Почему по-киргизски не научились еще? China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?!» — поинтересовался Ташиев.

Чиновник отметил, что китайская компания работает в стране уже 20 лет, и за такое время, по его мнению, ее сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык.

Ранее Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. В Раде также планируется сопровождение молодых семей с детьми для контроля за так называемым культурным продуктом Украины.