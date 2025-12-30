Реклама

В Киргизии чиновник отчитал бизнесмена за русский язык

Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал бизнесмена за русский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке и потребовал, чтобы тот выучил киргизский. Об этом сообщает Telegram-канал NewTimes.kz.

«Вам по-киргизски говорить? Почему по-киргизски не научились еще? China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?!» — поинтересовался Ташиев.

Чиновник отметил, что китайская компания работает в стране уже 20 лет, и за такое время, по его мнению, ее сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык.

Ранее Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. В Раде также планируется сопровождение молодых семей с детьми для контроля за так называемым культурным продуктом Украины.

