15:59, 26 декабря 2025Бывший СССР

На Украине призвали ужесточить ограничения против русского языка

Верховная Рада призвала ужесточить ограничения против русского языка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на постановление парламента Украины.

«Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства», — говорится в сообщении.

В постановлении предлагают утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность. В Раде также планируется сопровождение молодых семей с детьми для контроля за так называемым культурным продуктом Украины. Кроме того, украинские власти предложили внедрить технологии, которые будут блокировать материалы на русском языке в медиапространстве.

Сообщается, что предложение Рады будет затрагивать деловую и юридическую сферы. Будущий законопроект направлен на защиту соискателей от дискриминации из-за использования украинского языка. Однако сведений о том, какой алфавит будет использоваться, нет.

Ранее Верховная Рада Украины призвала отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Эту инициативу поддержали 266 украинских парламентариев.

