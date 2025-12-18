На Украине призвали запретить участие России и Белоруссии в международных соревнованиях

Гончаренко: Рада призвала отстранить спортсменов РФ и Белоруссии от соревнований

Верховная Рада Украины призвала отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Рада обратилась к главам государств, парламентов и правительств демократических государств мира, Международного паралимпийского комитета по запрету участия спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь в международных спортивных соревнованиях», — написал он.

Гончаренко добавил, что данную инициативу поддержали 266 парламентариев.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии.​