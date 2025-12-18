Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 18 декабря 2025Бывший СССР

На Украине призвали запретить участие России и Белоруссии в международных соревнованиях

Гончаренко: Рада призвала отстранить спортсменов РФ и Белоруссии от соревнований
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины призвала отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Рада обратилась к главам государств, парламентов и правительств демократических государств мира, Международного паралимпийского комитета по запрету участия спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь в международных спортивных соревнованиях», — написал он.

Гончаренко добавил, что данную инициативу поддержали 266 парламентариев.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии.​

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заговорили о громкой отставке после дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    «Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

    58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

    Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

    Великобритания ударила по российской нефти

    Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

    Предсказаны новые попытки Европы использовать замороженные активы России

    Российский губернатор показал на видео момент стрельбы во время встречи с жителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok