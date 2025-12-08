Реклама

22:54, 8 декабря 2025Спорт

На Украине потребовали отстранить российских фигуристов от Олимпиады

НОК Украины потребовал отстранить фигуристов Петросян и Гуменника от Олимпиады
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии.​ Об этом сообщает Sport24.

Украинская сторона указывает, что публичные действия спортсменов — участие в мероприятиях в поддержку спецоперации, использование запрещенной символики и общение с пропагандистами — нарушают правила нейтралитета Международного олимпийского комитета (МОК).​

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, министр спорта Матвей Бедный и глава федерации конькобежцев Даниль Амирханов попросили провести проверку фигуристов.

27 ноября стало известно, что МОК допустил Петросян и Гуменника к участию в Играх-2026 года в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

