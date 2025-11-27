Спорт
22:04, 27 ноября 2025Спорт

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде-2026
Юлия Герасимова (редактор)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Отмечается, что спортсмены смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе. Помимо фигуристов, на Игры-2026 также квалифицировался ски-альпинист Никита Филиппов, который пока не получил приглашения на турнир.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир и завоевали путевки на Олимпиаду. Петросян по сумме двух прокатов набрала 209,63 балла, Гуменник получил 262,82 балла.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска Петросян и Гуменника до зимних Игр 2026 года в Италии. В организации сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии МОК.

