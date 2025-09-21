Спорт
16:43, 21 сентября 2025Спорт

Стали известны условия для допуска Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026

МОК: Петросян и Гуменнику нужно дождаться решения комиссии для допуска на ОИ-26
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до зимних Игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии МОК. В комиссию по допуску нейтральных спортсменов вошли член МОК Николь Ховерц из Арубы, трехкратный призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир и завоевали путевки на Олимпиаду. Петросян по сумме двух прокатов набрала 209,63 балла, Гуменник получил 262,82 балла.

Ранее МОК назвал условия допуска российских спортсменов до зимних Игр 2026 года в Италии. В частности, в организации сообщили, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады, а также в командных соревнованиях.

    Все новости