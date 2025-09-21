Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

Российский фигурист Гуменник выиграл квалификацию и завоевал путевку на ОИ-2026

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл квалификацию и завоевал путевку на ОИ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 21 сентября, одиночники представляли произвольную программу. Гуменник выиграл ее с результатом 169,02 балла, набрав по сумме двух прокатов 262,82 балла. Вторым стал кореец Хенгем Ким (228,60 балла), третьим — мексиканец Донован Каррильо (222,36 балла).

20 сентября Гуменник выиграл короткую программу олимпийской квалификации. За прокат он получил от судей 93,80 балла, что стало его новым личным рекордом.

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026. В сумме за две программы фигуристка набрала 209,63 балла.