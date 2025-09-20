Спорт
Автомобилист
5:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
2:0
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
1:0
Завершен
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
1:2
Завершен
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
3:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
08:36, 20 сентября 2025Спорт

Российский фигурист успешно выступил в отборе на Олимпиаду

Фигурист Гуменник получил 93,80 балла за чистый прокат в отборе на Олимпиаду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Гуменник

Петр Гуменник. Фото: Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с короткой программой на отборе к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гуменник получил 93,80 балла за чистый прокат в короткой программе квалификационного турнира Олимпиады, который проходит в Пекине. Успешный результат стал рекордом спортсмена: до этого лучшим результатом стали 91,84 балла на Мемориале Дениса Тена в 2021 году. По итогам выступления фигурист занял первое место.

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла короткую программу в отборе на Олимпиаду-2026. За свой прокат получила от судей 68,72 балла.

Квалификационный отбор на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября.

    Все новости