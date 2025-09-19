Россиянка Петросян выиграла короткую программу в отборе на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года в женском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка за свой прокат получила от судей 68,72 балла. На втором месте расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова (68,08 балла). Тройку сильнейших замкнула представительница Бельгии Луна Хендрикс (66,92).

Итоговое распределение мест станет известно после произвольной программы. Спортсменки представят ее 20 сентября.

Квалификация на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. От России на соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, помимо Аделии Петросян, выступит Петр Гуменник, представляющий мужское одиночное катание.