Россиянка Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

Россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла произвольную программу в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года в женском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка за свой прокат получила от судей 140,91 балла. На втором месте расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова (138,15 балла). Тройку сильнейших замкнула представительница Бельгии Луна Хендрикс (138,04).

Ранее Петросян выиграла короткую программу на тех же соревнованиях. Россиянка за свой прокат получила от судей 68,72 балла.

В сумме за оба проката спортсменка набрала 209,63 балла. С этим результатом она выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Квалификационный отбор на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. От России на соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, помимо Аделии Петросян, выступит Петр Гуменник, представляющий мужское одиночное катание.