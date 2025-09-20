Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ливерпуль
2:1
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
1:0
Перерыв
live
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
0:0
1-й тайм
live
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
16:48, 20 сентября 2025Спорт

Россиянка Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

Россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла произвольную программу в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года в женском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка за свой прокат получила от судей 140,91 балла. На втором месте расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова (138,15 балла). Тройку сильнейших замкнула представительница Бельгии Луна Хендрикс (138,04).

Ранее Петросян выиграла короткую программу на тех же соревнованиях. Россиянка за свой прокат получила от судей 68,72 балла.

В сумме за оба проката спортсменка набрала 209,63 балла. С этим результатом она выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Квалификационный отбор на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. От России на соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, помимо Аделии Петросян, выступит Петр Гуменник, представляющий мужское одиночное катание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпиаду-2026

    Онколог объяснила рост числа случаев рака легких у людей до 45 лет

    В Европе заявили об измотанности из-за непостоянства Трампа в отношении России

    Грузинские наемники ВСУ ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы

    Мизулина выложила фото с Shaman перед «Интервидением»

    В Госдуме высказались о признании военблогера Алехина иноагентом

    Артиллерист сравнил ВСУ с загнанными зверями

    Панда Катюша нашла бамбуку неожиданное применение и попала на видео

    Путин выделил деньги из личного фонда для учителей Южной Осетии

    В Доминикане задержали россиянина из-за «фабрики троллей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости