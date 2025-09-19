МОК назвал условия допуска российских спортсменов до Олимпиады‑2026

Россияне не смогут принять участие в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских спортсменов до зимних Игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады. Кроме того, отечественные атлеты не смогут принять участие в командных соревнованиях.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм-2026. По ее мнению, на Играх в Париже все было сделано правильно.

На предыдущей Олимпиаде в Париже отечественных спортсменов было значительно меньше обычного: всего участвовало 15 россиян. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта в полном составе пропустили соревнования.