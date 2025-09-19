Спорт
Автомобилист
2:2
3-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
18:17, 19 сентября 2025Спорт

МОК отказался пересматривать условия допуска россиян к Олимпиаде-2026

Глава МОК Ковентри отказалась пересматривать условия допуска россиян к Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Martin Rulsch / wikipedia.org

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ковентри заявила, что МОК оставит прежним подход к участию россиян. По ее мнению, на Играх в Париже все было сделано правильно. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — подчеркнула глава МОК.

Ранее Ковентри высказывалась о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026. Она заявляла, что окончательное решение еще не принято.

На предыдущей Олимпиаде в Париже количество отечественных спортсменов было значительно ниже обычного: всего участвовало 15 россиян. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта в полном составе пропустили соревнования.

