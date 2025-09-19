МОК отказался пересматривать условия допуска россиян к Олимпиаде-2026

Глава МОК Ковентри отказалась пересматривать условия допуска россиян к Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация отказалась пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ковентри заявила, что МОК оставит прежним подход к участию россиян. По ее мнению, на Играх в Париже все было сделано правильно. «Мы должны соблюдать справедливый подход», — подчеркнула глава МОК.

Ранее Ковентри высказывалась о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026. Она заявляла, что окончательное решение еще не принято.

На предыдущей Олимпиаде в Париже количество отечественных спортсменов было значительно ниже обычного: всего участвовало 15 россиян. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта в полном составе пропустили соревнования.