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13:16, 27 июля 2025Спорт

Новая глава МОК высказалась о допуске россиян на Олимпиаду-2026

Ковентри о россиянах на ОИ-2026: Примем то же решение, что и в случае с Парижем
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026. Ее слова приводит L’Équipe.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Я не собираюсь предвосхищать решение исполнительного комитета по Олимпиаде-2026 в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — заявила Ковентри.

1 июля МОК назвал условия для допуска россиян на Олимпиаду-2026. В организации сообщили, что будут учитывать внешние факторы происходящего в мире.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта пропустили соревнования в полном составе.

Зимняя Олимпиада состоится в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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