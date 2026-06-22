Кремль анонсировал обсуждение Путиным и Лукашенко угроз Зеленского

Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время пообщаются и обсудят угрозы Зеленского

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Уточняется, что президенты пообщаются по актуальным вопросам, в том числе об угрозах украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Минска.

«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», — анонсировал официальный представитель Кремля.