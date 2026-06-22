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13:48, 22 июня 2026Бывший СССР

Кремль анонсировал обсуждение Путиным и Лукашенко угроз Зеленского

Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время пообщаются и обсудят угрозы Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Уточняется, что президенты пообщаются по актуальным вопросам, в том числе об угрозах украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Минска.

«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», — анонсировал официальный представитель Кремля.

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