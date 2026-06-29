Лукашенко и Си Цзиньпин проговорили больше трех часов

Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина завершилась спустя более чем три часа после начала

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершилась спустя более чем три часа после начала. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Больше трех часов продолжалось общение лидеров Белоруссии и Китая», — говорится в сообщении.

По сообщениям канала, переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина начались около 6:47 мск 29 июня в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. В 9:20 «Пул Первого» заявил о завершении встречи.

Также Telegram-канал опубликовал видео церемонии начала встречи белорусского и китайского лидеров, в ходе которой Си Цзиньпин заявил о частых встречах с Лукашенко. «Не совсем часто, но встречаемся», — ответил президент Белоруссии.

Подробностей о содержании переговоров на момент публикации не сообщалось.

26 июня Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Главы государств провели встречу один на один — без фотографий или видео. Переговоры продолжились 27 июня.